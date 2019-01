© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, parte di una fornitura completa dichedell'operatore ferroviario regionale lombardo. In occasione della cerimonia di consegna, Teleborsa ha intervistato"Un momento importante perché, innanzi tutto, segna un, soprattutto nei, socio di Trenord, ma soprattutto perchéche avevamo programmato a fine agosto insieme al Presidente della Regione e questa ne è la testimonianza"."Un ultimo treno - ha sottolineato il manager - che: ce ne saranno altri 10 nuovi che andranno a completare una fornitura completa di 44 nuovi treni, di questi non tutti ovviamente saranno nuovissimi".I nuovi treni ", ha affermato Battisti, ricordando che "oggi la, legato soprattutto ad un modello che si sta completamente rivedendo"., ha sottolineato."Assolutamente sì, l", ha affermato il numero uno di FS Italiane, anticipando "afaremo una conferenza stampa nella qualequali sono in dettaglio gliche abbiamo programmato e che stiamo sviluppando per la Lombardia"."Certamente andranno a migliorare in maniera significativa quello che è il sistema industriale ferroviario lombardo", ha concluso.