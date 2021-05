7 Maggio 2021

(Teleborsa) - Si muove bene Conocophillips, con un rialzo dell'1,62% grazie a Raymond James che ha alzato il giudizio sul titolo del gruppo petrolifero a "strong buy" da "outperform".



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Conocophillips più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Il quadro tecnico di breve periodo di Conocophillips mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 57,3 USD. Rischio di discesa fino a 55,37 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 59,23.

