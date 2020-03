© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per superare la crisi bisogna. A evidenziare la voglia di viaggiare degli italiani è un. Dall'indagine emerge, infatti, che se 7 intervistati su 10 pensano che l'emergenza Coronavirus durerà ancora due o tre mesi in Italia, la metà di loro ha intenzione di. Ilper partire mentre. Da questo ultimo dato parte lache soggiornano nelle strutture ricettive. Questo potrebbe essere un buon incentivo per il recupero del settore e un'accelerazione al ritorno alla normalità". Per il presidente di Confturismo-Confcommercio "sostenere il turismo adesso significa, infatti, investire in un settore che mette in moto a sua volta altri consumi portando ossigeno all'economia dell'intero Paese".Attualmente tutta la, dalla ricettività alla ristorazione, dai tour operator e agenzie di viaggio ai servizi di spiaggia, è ferma e le previsioni fino a maggio – sottolinea in una nota Confturismo-Confcommercio – indicanoTuttavia, se il turismo è il settore con i maggiori danni economici per effetto della pandemia Covid-19, – per Confturismo-Confcommercio – sarà anche uno dei primi settori a far sperare in una ripresa rapida e diffusa dopo la crisi, dal momento che, secondo secondo isulla base del meccanismo dei moltiplicatori.