Conftrasporto, pronti a sciopero per aumento accisa diesel

(Teleborsa) -pronta a fermare la categoria in risposta all'aumento delle accise sul diesel che non sarebbe supportato da evidenze scientifiche, visto l'aumento delle emissioni di Co2 nell'aria durante il lockdown, ma più dalla "voglia di penalizzare il settore".È quanto si legge in una nota diffusa dall'associazione, annunciando un possibile sciopero del settore dell'autotrasporto. "Non bastano i dati diffusi da Osservatori scientifici che hanno valutato le emissioni di Co2 nel periodo del lockdown in costante aumento nonostante il blocco della circolazione. L'Osservatorio di Mauna Loa, nelle Hawai, considerato tra i più importanti centri di studio sul clima a livello mondiale, certifica che, anche di fronte a una diminuzione del 27% di emissioni di anidride carbonica in Italia (come riportato dalla rivista Nature), le emissioni di Co2 nell'aria sono incrementate", precisa la nota."Il ministro dell'ambiente- afferma il vicepresidente di Conftrasporto- non trova di meglio che proporre un incremento dell'accisa per un settore che ha consentito durante la pandemia, e che consente ancora oggi, di far arrivare nei mercati europei le merci prodotte o trasformate nel nostro Paese. Gli aumenti annunciati sono frutto di una volontà a prescindere, o il tentativo di raccogliere risorse per incrementare le entrate del Governo?"."Come più volte dimostrato da Fai-Conftrasporto (la Federazione degli Autotrasportatori Italiani), le: un camion Euro 6 genera un costo esterno pari a 13,1 centesimi di euro, mentre paga di sola accisa netta 40,3 centesimi, pari a oltre un miliardo di euro all'anno - spiega Uggè - Le federazioni del settore hanno sottoscritto con il Governo un'intesa che considera proprio l'impatto che la voce gasolio, quindi l'accisa, riversa sulla competitività aziendale.""Il ministro Costa comprende che l'autotrasporto è la modalità unica in grado di far competere le merci italiane nei mercati europei? Se non lo comprende chieda lumi alla titolare del dicastero dei Trasporti. Un conto - prosegue il vicepresidente di Conftrasporto - è favorire con opportuni interventi l'utilizzo di automezzi meno inquinanti, altro è penalizzare un'intera categoria economica"."Speriamo che la ragione prevalga - si augura Uggè - Se cosi non sarà, e la furia iconoclasta dell'esasperato ambientalismo fondato su basi non scientifiche prevarrà,".