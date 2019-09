Conftrasporto, apprezzamento per parole Conte su ruolo infrastrutture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un lungo passaggio del discorso del Premier Giuseppe Conte alla Camera, in occasione del voto di fiducia, ha riguardato lee gli investimenti per potenziarle. Un cenno molto apprezzato dachele dichiarazioni sull'importanza del sistema infrastrutturale per ladel Paese."La volontà di rimarcare quest'esigenzadi chi, strumentalizzando la sostenibilità, opera per bloccare il Paese", afferma il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto, aggiungendo che ", e chi prova a utilizzarle a fini politici di parte danneggia l'Italia".Conftrasporto-Confcommercio si augura che orae si prosegua ae fino ad oggi bloccate da chi ha preteso di ingessare il Paese.per fornire la necessaria connettività e accessibilitàessere più oggetto dio di altre iniziative che ne ritardino la realizzazione. Se il governo vuol dare impulso all'economia, questa è la strada da percorrere", sottolinea Uggè."Con la necessaria determinazione - sottolinea - Conftrasporto sarà al fianco di chi nell'esecutivo sarà attuatore concreto delle indicazioni del presidente del Consiglio, ma sarà altrettanto inflessibile nel contrastare eventuali tentativi di introdurre nuovi ostacoli inaccettabili".