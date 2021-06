Confluent in rialzo di oltre del 20% al debutto sul Nasdaq

Giovedì 24 Giugno 2021, 20:30

(Teleborsa) - Confluent scambia in rialzo di circa il 20%, in area 43 dollari per azione, nel giorno del suo debutto sul Nasdaq. La società aveva annunciato ieri il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 23.000.000 di azioni ordinarie di Classe A: erano state offerte a un prezzo di 36 dollari, superiore alla forchetta precedentemente indicata di 29-33 dollari.

Il software sviluppato da Confluent, fondata da ex dipendenti di LinkedIn, tiene traccia degli eventi che si verificano all'interno di un'azienda - che si tratti di una nuova vendita, di un ordine, di uno scambio o di una risposta del cliente - e filtra tali informazioni in tempo reale nei database dell'azienda. L'anno scorso, quando aveva raccolto finanziamenti per 250 milioni di dollari, la società era stata valutata 4,5 miliardi di dollari.