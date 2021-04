30 Aprile 2021

(Lettura 4 minuti)







(Teleborsa) - Il sistema di tassonomia delle attivita` ecosostenibili, recentemente introdotto dalla Commissione europea con l'approvazione dell'EU Taxonomy Climate Delegated Act, che mira a promuovere gli investimenti sostenibili identificando quali siano le attivita` economiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Ue. Questo il tema al centro dell'incontro in video conferenza organizzato da Confitarma, ABI e RINA.

"Il Regolamento UE 852/2020 – ha spiegato Fabrizio Vettosi, vice presidente della Commissione Finanza e diritto d'impresa di Confitarma illustrando l'evoluzione dei lavori in ambito comunitario che ha portato all'approvazione, nel giugno 2020 della Taxonomy Regulation – e` una legge europea avente l'obiettivo di creare la prima lista di investimenti sostenibili al mondo. Un sistema di classificazione che gli investitori e le imprese possono utilizzare quando investono in progetti e attivita` economiche (incluso le attivita` marittime) che hanno un sostanziale impatto positivo sul clima e sull'ambiente. L'impegnativo lavoro portato avanti da Confitarma ed Ecsa, insieme ad un gran numero di esperti europei sin dal marzo 2018, con l'approvazione del primo Atto delegato, sancisce un primo importante successo per l'industria marittima con l'inserimento dello shipping tra i settori transizionali, cioe` tra quei settori che possono essere oggetto di revisione periodica dei criteri di screening tecnico. Peraltro – ha proseguito Vettosi – l'applicazione della tassonomia al trasporto marittimo e` molto complessa data la peculiarita` di questo settore che, pur in presenza di evidenti attivita` dell'industria verso lo sviluppo sostenibile, e` ancora al centro delle discussioni per la definizione green o brown a seconda del tipo di carico trasportato. Infatti, considerare il carico come parte dell'attivita` marittima secondo i criteri della tassonomia potrebbe portare a conseguenze impreviste e negative, penalizzando i finanziamenti per l'industria marittima. Sulla base del carico trasportato, oltre ad allontanare i finanziamenti per soluzioni innovative, potrebbe comportare il rischio di accelerare un trasferimento modale inefficiente. Confitarma – ha concluso Vettosi – continuera` a lavorare con ECSA per la definizione di dettagli tecnici che possano garantire una transizione piu` fluida per lo shipping".

"Dal punto di vista di Abi – come hanno sottolineato nei loro interventi Gianfranco Torriero, vice direttore generale; Raffaele Rinaldi, responsabile Ufficio Credito e Sviluppo; e Claudia Pasquini, responsabile Ufficio Rischi, controlli e Sostenibilita` – la tassonomia introduce un sistema di classificazione unificato a livello europeo, atto a definire le attivita` che possono essere considerate green o sostenibili, a partire dalla mitigazione e dall'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale sistema di classificazione e` stato sviluppato nell'ambito della finanza sostenibile, per incanalare i flussi di capitali verso investimenti ecosostenibili. Attualmente, la tassonomia non impatta direttamente sull'attivita` creditizia delle banche, se non per l'attivita` di emissione di prodotti finanziari green con i quali vengono raccolte risorse da destinare a progetti green, per i quali puo` essere adottata la tassonomia per identificare le attivita` finanziate. Le banche dovranno peraltro tener conto, come previsto dalle linee guida Eba, nel processo di erogazione e monitoraggio del credito i rischi derivanti dai fattori ambientali, sociali e di governance (cd. fattori ESG). Per questo potranno anche considerare criteri o soglie proposte dalla tassonomia che possono risultare rilevanti per tale obiettivo. In particolare, sara` necessario instaurare un dialogo costante tra banche e imprese per raccogliere dati rilevanti al fine di valutare l'impatto del cambiamento climatico – in termini di rischi fisici, conseguenti ad esempio dall'innalzamento del livello del mare, e di transizione, derivanti dall'incertezza relativa alla velocita` e alla tempistica del processo di transizione verso una economia low carbon – sulla capacita` di rimborso dei finanziamenti".

"Il momento storico che stiamo vivendo e` sicuramente complesso e vede diverse iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi globali in termini di decarbonizzazione – ha affermato Marta Ponis, direttore tecnico Nord Europa Marine di Rina –. L'Imo e` prossima all'adozione di nuovi emendamenti Marpol e l'Ue sta presentando revisioni con incrementi percentuali di riduzione della CO2. Ad aprile e` stata definita la normativa Europea per la Tassonomia e, nel contempo, sono nati accordi privati per i finanziamenti come il Poseidon Principles. In questo contesto in continua evoluzione, il Rina e` in prima linea per identificare e sviluppare design avveniristici, tecnologie e normative in ottica zero emissioni, guidando progetti innovativi che comprendano l'ammoniaca e l'idrogeno come combustibili. Contemporaneamente, siamo accanto al mondo armatoriale per una pianificazione efficace della transizione dai combustibili fossili a quelli a zero emissioni. Diventa sempre piu` importante, infatti, validare tecnicamente i passaggi per migliorare le prestazioni in termini di emissioni CO2 delle navi esistenti e noi lavoriamo per supportare il mondo armatoriale nell'implementazione dei requisiti Imo, oltre che nell'identificazione delle soluzioni per ottemperare alle indicazioni del regolamento UE 852/2020 sul sistema di tassonomia delle attivita` ecosostenibili".

"Registriamo con piacere l'importante risultato che l'industria marittima europea – ha concluso Mario Mattioli, presidente Confitarma – sia stata riconosciuta nell'ambito della tassonomia come settore transizionale. Questo, pero`, e` solo un primo passo verso la transizione ecologica che, per essere efficace, dovra` essere basata su criteri realistici e neutrali dal punto di vista tecnologico. E` poi fondamentale evitare il proliferare di situazioni parallele, diverse da quanto stabilito dalle leggi comunitarie che possano influire negativamente sul mercato".