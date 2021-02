© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Confinvest chiude il 2020 conpari a 41,1 milioni di euro, +51% rispetto a 27,3 milioni di euro nel 2019.Il(Ebitda) si attesta a 1,42 milioni di euro, rappresenta il 46% del Primo Margine e registra un incremento del 73% rispetto a 820 migliaia di euro nel 2019 (pari al 46% del Primo Margine). L'Ebitda adjusted dei costi relativi a stock option e stock grant dei dipendenti relative al triennio 2020-222, contabilizzate nei costi del lavoro per un importo di 122 migliaia di euro, è pari a 1,54 milioni di euro (50% del Primo Margine), in crescita del +88% rispetto a euro 820 migliaia di euro nel 2019.Il) si attesta a 1,22 milioni di euro (40% del Primo Margine), +62% rispetto a 754 migliaia di euro nel 2019 (43% del Primo Margine), dopo ammortamenti e svalutazioni per 198 migliaia di euro (65 migliaia di euro nel 2019) principalmente attribuibili all'ammortamento della piattaforma tecnologica andata in produzione nel corso del 2020.Il(Ebt) è pari a 1,21 milioni di euro (39% del Primo Margine), +117% rispetto a 558 migliaia di euro nel 2019 (32% del Primo Margine), dopo oneri finanziari per 8 migliaia di euro (197 migliaia di euro nel 2019).L'si attesta a 819 migliaia di euro (27% del Primo Margine), +34% rispetto a 612 migliaia di euro nel 2019 (35% del Primo Margine), dopo imposte per 393 migliaia di euro rispetto ad un 2019 che aveva beneficiato dell'effetto fiscale positivo relativo al credito di imposta sui costi di quotazione.Laè pari a 2,72 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a 0,92 milioni di euro al 31 dicembre 2019, con liquidità maggiore dell'indebitamento finanziario grazie alla generazione di cassa e all'apprezzamento del valore dell'oro in magazzino.