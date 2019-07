Confinvest debutterà il 1° agosto su AIM Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha ricevuto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato, dedicato alle PMI con rosee prospettive di crescita. La data diè stata fissata per giovedìConfinvest è leader in Italia comee gestisce grandi volumi in acquisto e in vendita di monete in oro e lingotti LBMA con tagli differenti. La sua strategia di crescita prevede lo sviluppo di una nuova soluzione digitale, il CONTO LINGOTTO, in grado di offrire l'opportunità di accedere all'investimento in oro fisico con estrema facilità e rapidità grazie ad una user experience digitale e innovativa."Da 36 anni siamo il riferimento istituzionale per il mercato italiano dell'oro fisico in monete d'oro e lingotti: la quotazione ci consentirà di accelerare il time to market in uno scenario caratterizzato dal ritorno dell'attenzione all'asset class oro e dall'avvento della PSD2", ha sottolineatoAmministratore Delegato di Confinvest, aggiungendo che il lancio della soluzione fintech proprietaria CONTO LINGOTTO consentirà di accedere ad un mercato potenziale di circa 1.000 miliardi di euro.L'IPO ha consentito alla società di, rivenienti in toto da, attraverso il collocamento didi nuova emissione, rivolto principalmente ad(questi ultimi rappresentano circa l'80% della tranche istituzionale) nonché adIldelle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato ine, sulla base di tale prezzo, è prevista unadi mercato pari a. Ildella società post quotazione saràAd esito del collocamento, il capitale sociale di Confinvest sarà pari ad 700 mila euro, composto da 7.000.000 di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.