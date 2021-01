© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, lo specialista in oro fisico da investimento quotato su AIM Italia, ha chiuso l'esercizio 2020 con% rispetto a 27,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019, beneficiando dellae dello, oltre che della strategia d(l'e-commerce contribuisce ora con una quota pari al 10%).Ildei ricavi si riferisce alla negoziazione dida investimento sotto forma di monete d'oro (sterline, marenghi, krugerrand, dollari USA, corone, ecc.), mentre ilsi riferisce alla negoziazione dcertificati dalla LBMA. Di questi ricavi, quelli realizzati all'estero (principalmente Austria e Svizzera) sono pari a 2 milioni di euro (5% del totale).Ilcirca dei ricavi, in linea con il 2019 (circa 7%), mentre l'e-commerce contribuisce con una quota pari al 10% (5% nel 2019). Il canale diretto, che beneficia del presidio online per la canalizzazione delle richieste, rappresenta l'84%, rispetto all'88% del 2019.