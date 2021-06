Confinvest, Binetti: "Conto Lingotto ha raggiunto importanti obiettivi strategici"

(Teleborsa) - Confinvest, market dealer di oro fisico da investimento e quotato su AIM Italia, ha comunicato che, dal lancio della soluzione nell'agosto 2020 al 31 maggio 2021, Conto Lingotto ha registrato circa 40.000 download, 5.000 account, 1.500 clienti attivi e 400 Piani di Accumulo (PAC) sottoscritti. Il numero complessivo delle transazioni è pari a 3.000, mentre l'importo medio mensile per PAC è attualmente di 160 euro. Conto Lingotto è la soluzione fintech della società che consente agli utenti di acquistare oro fisico da investimento anche per piccoli importi e attivare un piano di accumulo in oro fisico.

"Conto Lingotto, pillar fondamentale per lo sviluppo della business unit fintech di Confinvest, ha raggiunto importanti obiettivi strategici in termini di account, transazioni e sottoscrizioni di Piani di Accumulo in oro fisico - ha commentato Roberto Binetti, presidente della società - Risulta particolarmente significativa e al di sopra delle aspettative la quota di PAC sottoscritti sul numero di clienti attivi, pari a circa il 30%; questo dato è importante in termini di tipologia di ricavo ricorrente e massimizzazione del margine grazie al presidio dell'attività di intermediazione".

(Foto: flaart / Pixabay )