(Teleborsa) -. È l'allarme che arriva dall'aggiornamento di dicembre 2019 del(Centro Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo).Secondo il rapporto, nel 2019, a conferma dei segnali negativi di inizio anno,: dopo 4 anni di crescita, l'In particolare è ltanto che le previsioni indicano una(-0,2% secondo Svimez)., specie manifatturiere: ferma anche la nascita di nuove imprese.e il dato positivo del Credito d'imposta Sud serve solo a limitare i danni.Tutto ciò si riflette sulche, con le ore pro capite in diminuzione e l'aumento della cassa integrazione.In dettaglio,. Rimanecon meno di 1 giovane su 4 che lavoro al Sud.Anche perche negli anni scorsi era l'indicatore che aveva tenuto a galla l'economia meridionale, si assiste ad unaRestacon una spesa deiche, come per tutta Italia, è iIl rapporto indica poi il pacchetto di"una prima"."Ilda perseguire mediante l'irrobustimento del tessuto produttivo, il rilancio degli investimenti pubblici e privati, un potenziamento della PA a supporto delle imprese".