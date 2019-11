Confindustria, Robiglio confermato Presidente Piccola Industria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha confermato allaper un. Robiglio resterà in carica per il, mantenendo di diritto la carica di vicepresidente di Confindustria.Nel corso della riunione il Consiglio Centrale hacomposta da:, vice presidente per Lean Management e organizzazione aziendale;, Vice Presidente per Cyber Security e Startup;, Vice Presidente per PMI e Mercato Appalti;, Vice Presidente per Internazionalizzazione, Nuova Imprenditoria e inclusione sociale;, Vice Presidente per Europa, Sviluppo e Coesione Territoriale, Resilienza e PGE;, Vice Presidente per Fiscalità per la Crescita;, Vice Presidente per Turismo e Internazionalizzazione delle Filiere agroalimentari;, Vice Presidente per la Semplificazione; Giancarlo Turati, Vice Presidente per Welfare e Relazioni Industriali.Il Presidente Robiglio ha inoltre affidatoa componenti del Consiglio Centrale: a, l'Economia del Mare, al'Energia Sostenibile ed Economia Circolare, adra la delega per la Finanza per la crescita e il coordinamento del Comitato Scientifico Consultivo Piccola Industria. Confermato il Comitato di Direzione della rivista di Piccola Industria L'Imprenditore, alla cui guida resta, Presidente della Guida Monaci di Roma."Nei due anni trascorsi abbiamo disegnato insieme una visione di futuro e un sentiero di sviluppo per le nostre PMI. Un percorso complesso e articolato che va completato continuando a lavorare, all'insegna della continuità, sui driver che hanno connotato la prima fase di presidenza: cultura d'impresa, ruolo sociale dell'imprenditore - ovvero l'attenzione ai fattori della sostenibilità economica, sociale e ambientale - e, quindi, il nostro grande cavallo di battaglia: la resilienza. La capacità di un territorio o di una impresa di reagire e ripartire in caso eventi catastrofici diventa centrale in un Paese che dimostra, ogni giorno di più, la sua fragilità sotto il profilo ambientale e infrastrutturale", ha affermato, al termine della riunione.