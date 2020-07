© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leper affrontare la crisi del coronavirus "dagli Stati membrinazionale a spese delle generazioni future" ma per "È l'appello lanciato da, la confederazione olandese delle industrie, che "ritengono corretta la solidarietà (europea, ndr) sotto forma di sovvenzioni e prestiti che aiuteranno le regioni e i settori più bisognosi", ma "a condizione che ci sia pieno".Secondo le due associazioni, inoltre "il piano di ripresa e lo strumento per il recupero e la resilienza dovrebbero aiutare i paesi a realizzare le riforme e a rilanciare gli investimenti, come indicato dalla Commissione europea".Confindustria e Vno-Ncw hanno ricordato "delle rispettive economie e la necessità di implementare politiche di transizione legate al clima, alla digitalizzazione e all'autonomia strategica".La crisi "e per questo le due confederazioniper consolidare e rafforzare la base industriale e tecnologica dell'Europa", come indicato dal fondo, "fortemente sostenuto dalle due organizzazioni, che invocano unità e coesione nelle scelte future".Gli imprenditori "sono determinati a costruire una crescita inclusiva e sostenibile in tutta Europa ma chiedono un impegno forte e chiaro da parte dei leader politici europei per rafforzare il Single Market che sostiene l'attività d'impresa., anche per aumentare l'autonomia produttiva dell'Ue".Gli industriali italiani e olandesi esortano quindi il Consiglio europeo "affinché definisca il nuovo quadro finanziario pluriennale e il Recovery plan UEper garantirne l'entrata in vigore non oltre il primo gennaio 2021".