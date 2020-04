Confindustria: PIL -10% nei primi due trimestri 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nei primi due trimestri e unper le imprese dicon fine epidemia a giugno,fino a dicembre. M, Direttrice generale di Confindustria, in audizione al Parlamento sul Decreto Liquidità, snocciola i numeri della crisi economica seguita all'epidemia da Coronavirus in Italia, elaborati dal Centro Studi del'organizzazione rappresentativa degli industriali. "Di questi, 31 miliardi sono relativi alle piccole e medie imprese nello scenario migliore, 75 miliardi in quello peggiore", spiega Panucci.Per Confindustria ilappresenta un "interventoe nel complesso, anche se, e senza precedenti nella storia moderna del Paese, che la pandemia sta provocando sul tessuto produttivo italiano", sottolinea la direttrice generale. La proposta di Panucci è quella dimediante un meccanismo dida parte delle imprese, con conseguente assunzione di responsabilità, "anche penale", sia per quanto riguarda i requisiti di accesso, sia la destinazione delle risorse ottenute.per rimpinguare ilin modo tale da "assicurarne la continuità e da consentirgli di coprire tutte le domande che arriveranno. In questi giorni – spiega Marcella Panucci – si sta osservando una valere sulla misura che prevede la concessione di garanzie al 100% a professionisti, lavoratori autonomi e PMI per finanziamenti fino a 25mila euro. Sarà comunque necessario che il Fondo, anche quelle di imprese più strutturate e per importi garantiti fino a 5 milioni di euro".Altro punto caro a Confindustria è il: "è indispensabile una decisai delle pubbliche amministrazioni per sostenerne la liquidità e rafforzarne la struttura finanziaria". Secondo i dati dell'ultima relazione annuale di Banca d'Italia dello scorso maggio, le P.A. avevano"al primo posto tra le P.A. europee". Panucci ha quindi ricordato che che cause sono, soprattutto in alcune aree del paese, proponendo già dal prossimo Decreto Legge una: "occorre ragionare su un adeguato mix di misure, che passi anche attraverso strumenti volti a compensare le perdite che si genereranno a causa della contrazione delle attività economiche". Proposta anche un'accelerazione nell'utilizzo dei crediti di imposta e tempi più celeri per il recupero crediti, "specie quelli Iva".