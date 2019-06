Confindustria Moda: chiuso il 2018 a 95,5 miliardi di fatturato (+0,7%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I dati a consuntivo di fatturato delle(la federazione che riunisce le imprese e le associazioni del settore tessile moda e dell'accessorio) mostrano nel 2018, salendo a 95,5 miliardi di euro. Anche nell'ultimo anno, si, che hanno generato in complesso un export pari a 63,4 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto all'anno precedente (ovvero 1,64 miliardi in più rispetto).Il 49,6% di tali flussi è assicurato dal tessile-abbigliamento, seguito da calzature e pelletteria rispettivamente con un'incidenza del 15,1% e del 12,9%; l'oreficeria-gioielleria copre il 10,2%, mentre occhialeria e concia risultano entrambe attorno al 6,0%, le pellicce nell'ordine dell'1,0%.Sono ie i dati del primo trimestre 2019, presentati nel corso della prima Assise di Confindustria Moda dalla sua nascita, riunitasi sotto la. "Insieme si compete meglio - ha commentato Marenzi - questi risultati lo dimostrano chiaramente. Negli ultimi anni abbiamo lavorato tutti insieme per fare sistemam e aiutare industrie diverse, ma con problemi simili. Siamo l'unica filiera completamente integrata a monte e a valle, e abbiamo saputo coniugare un patrimonio di artigianalità e capacità di saper fare con una industria di successo e rappresentativa del nostro paese nel mondo. Abbiamo tante sfide davanti a noi, la formazione, la tutela e il Made in, la ricerca di una semplificazione del fisco e una riduzione del costo del lavoro, la liberalizzazione del commercio estero, la sostenibilità. Riusciremo ad avere successo solo se sapremo affrontarle insieme".Contestualmente, l', più sostenuto quindi rispetto a quello sperimentato dalle vendite estere, e si avvicina ai 35,3 miliardi. Entrando nel dettaglio della ripartizione geografica degli scambi nei settori esaminati, nel 2018 la UE ha assorbito il 46,8% dell'export in valore, mentre ha generato il 45,4% delle importazioni. In termini complementari, le aree extra-Ue, invece, hanno coperto il 53,2% delle vendite italiane, mentre hanno assicurato il 54,6% delle importazioni. A fronte di similiandamenti di export ed import, il, guadagnando oltre 424milioni nei dodici mesi (+1,5%). Il settore si conferma, quindi, il secondo settore industriale italiano per avanzo commerciale dopo la meccanica.Per quanto riguarda i dati del primo trimestre, da gennaio a marzo 2019 il comparto Tma ha dimostrato la capacità di proseguire nell'affermazione sui mercati esteri: l', per un; l'import ammonta, invece, a 9,1 miliardi, grazie ad un incremento tendenziale del +2,3%. Il saldo commerciale risulta quindi pari a 7,4 miliardi, in virtù di un aumento del +9,9%. Questi dati mostrano un'accelerazione della crescita degli scambi con l'estero rispetto al primo trimestre del 2018, che aveva visto l'export chiudersi con una variazione del +2,1% e l'import del +0,8%, nonostante fosse atteso un risultato peggiore a causa delle criticità politico-economiche che hanno condizionano il quadro nazionale ed internazionale di riferimento.