Confindustria Energia: investimenti per 96 miliardi nel periodo 2018-2030

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I programmi di sviluppo per lecomporteranno. E' la cifra fornita dasulla base dei programmi di sviluppo elaborati dalle associazioni rappresentate dalla stessa Confindustria Energia, Snam e Terna.- Ilsarà caratterizzato da una rilevante componente dellee dalla loro necessaria complementarietà con quelle. Lo sviluppo delleriguarderà principalmente la realizzazione di. La loro non programmabilità e l'uscita progressiva del carbone richiederanno anche nuova capacità di generazione elettrica alimentata a gas, evidenzia Confindustria ENergia, nonchè una maggiore integrazione tra ilinoltre potrà dare un significativo supporto al raggiungimento degli obiettivi per le rinnovabili nel settore deiassicurando al gas un ruolo attivo nella transizione energetica.