Confindustria, Carlo Bonomi designato presidente

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto (con 123 voti) del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli (60 voti). L'investitura ufficiale del 31° presidente di Confindustria ora arriverà dall'assemblea privata di viale dell'Astronomia che si svolgerà il 20 maggio sempre in forma telematica. Slitterà invece l'investitura pubblica: l'assemblea che avrebbe dovuto tenersi il 21 maggio infatti è rinviata a data da destinarsi anche se allo studio sembrerebbe esserci l'ipotesi di tenerla in autunno sempre che le condizioni sanitarie lo rendano possibile. Il 30 aprile prossimo invece il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

Confindustria, Pasini si ritira dalla corsa per la presidenza Ora è sfida a due: Bonomi e Mattioli

Bonomi, nato a Crema, il 2 agosto del 1966, e presidente di Assolombarda dal giugno 2017, è un imprenditore nel settore bio-medicale, al vertice della Synopo e delle aziende manifatturiere controllate, Sidam e BTC Medical Europe. In ambito confindustriale era stato vicepresidente di Assolombarda con la delega al credito, fisco, e finanza e attualmente era alla guida del gruppo tecnico per il fisco voluto dal presidente uscente Vincenzo Boccia.

Ultimo aggiornamento: 13:23

