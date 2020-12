© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fondi europei e governance italiana, riforma del fisco e produttività. Sono i temi intorno a cui ha ruotato l'intervento del presidente di, all'evento "Ri-Nascita Italia" organizzato dalla Fondazione Guido Carli.Per il presidente degli industriali italiani grazie al programma, la sospensione del, gli acquisti straordinari della BCE e i fondi ordinari dell'Ue "le risorse a disposizione dell'Italia, ammontano, nel prossimo quadriennio ad un ordine di grandezza senza precedenti nella storia, di circa". "Dopo sei mesi persi – ha dichiarato Bonomi – il Governo italiano deve ora, in poche settimane, avere la forza di dotarsi di unaedsia per valutare davvero le priorità su cui volgere progetti e riforme". E ha lanciato un monito: "commettere un errore su questo sarebbe gravissimo".Quanto al, Bonomi ha sostenuta la necessità di renderlo "uno strumento d'incentivo allo sviluppo, non un freno a imprese e lavoro com'è da tempo in Italia". Il presidente di Confindustria è severo sulla posizione del Governo sul tema della: "non ha senso limitarsi, come sembra sin qui dalle anticipazioni governative di una riforma peraltro rinviata al 2022, a intervenire solo sull'Irpef". Per Bonomi occorre agire sul– "mostruoso che oggi grava sulle imprese italiane" – sui– "che la politica ha, di volta in volta, introdotto a fini elettorali, e che hanno potentemente eroso, in senso distorsivo, equità verticale e orizzontale della progressività fiscale" – e sulle distorsioni presenti sulla. Il leader degli industriali ha aggiunto che Confindustria è pronta ad un tavolo per discutere delle "settecento forme di detrazione e deduzione oggi esistenti in Italia".Infine, sul tema dellaBonomi ha definito l'Italia "stagnante". "Il contributo positivo creato da manifattura e industria viene frenato, fino ad azzerarsi, dal quello negativo della PA e di parte dei servizi di mercato", ha dichiarato. "L'Italia deve darsi unanon solo un'Industria 4.0", ha aggiunto.