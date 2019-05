© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Europa, elezioni, guerra dei dazi tra Usa e Cina e ancora, sul fronte nazionale, manovra economica, crescita e debito pubblico. Questi i temi affrontati dal, a conclusione dellpurtroppo a maggior ragione qui nel Nord Est, una delle aree più forti e produttive del Paese" ha affermato Boccia. Una posizione condivisa anchedalsecondo il quale"Senza la crescita non si può ridistribuire ricchezza quindi la pregiudiziale è crescere senza fare debito pubblico. Non ci sono molte risorse e bisogna prepararsi a una manovra di autunno che non sarà semplice" ha aggiunto Boccia rivolgendo un appello al Governo:L'Italia deve assolutamente evitare una procedura di infrazione con l'Europa. Ne è convinto Boccia secondo il quale "il problema non è tanto il 3%, quanto il fatto cheTutto serve all'Italia – ha aggiunto – tranne una tensione con l'Unione europea".Sull'Europa Boccia non ha dubbi. "Bisogna uscire dal presentismo ed avere una visione di medio termine che noi ancora non vediamo" ha affermato Boccia, auspicandoÈ questa per il presidente di Confindustria l'. "Se pensiamo di rispondere come singoli Paesi – ha aggiunto – la sfida l'abbiamo già persa". Per Boccia l'autonomia e una maggiore coesione europea "sono elementi che sono compatibili e non antitetici". Ribadendo il suo no ai "centralismi", Boccia ha affermato che la visione europea di Confindustria "è compatibile con un'Europa all'interno della quale ci siano Regioni che sono più efficienti e che chiaramente governano al meglio senza far venire meno la cosiddetta politica di coesione"."Bisogna auspicare che questa tattica tra Usa e Cina arrivi a un equilibrio, speriamo che serva solo a riequilibrare la loro bilancia commerciale perché la guerra dei dazi non fa bene a nessuno". Ha affermato Boccia in merito alla guerra dei dazi tra le due potenze, aggiungendo che"Nell'ambito della nuova Commissione Europeaha affermato Boccia. "Bisogna avere attenzione ai dirigenti che noi in Europa cercheremo di spingere. Serve avere una compatibilità tra la strategia e la struttura. Se non abbiamo persone le adatte al ruolo, diventa difficile difendere l'Europa" ha aggiunto.