Confindustria avanza le proposte per le prossime elezioni europee

(Teleborsa) -sarebbero in grado di generare. Sono questi i punti di inizio e di arrivo delleavanzate danel documento presentato in vista delleNel documento "Riforme per l'Europa: le proposte delle imprese" sono contenute proposte che indicano, non solo cosa l'Europa dovrebbe fare per tornare a crescere ed essere competitiva sulla scena globale, ma anche come e con quali risorse.mondiali rappresentanosenza precedenti, che rendono urgente e necessario un profondo ripensamento delle regole e degli strumenti su cui l'Unione si è finora basata. L'deve essere creareper i cittadini.Per l'associazione imprenditoriale occorre aprire una, che restituisca il sogno e la speranza ai cittadini europei, mettendo al centro tre concetti chiave -- e proponendo tre missioni,interconnesse tra loro:Secondo iloccorreche ponga delgi biettivi e d i mezzi per realizzarli e solo dopo intervenga sui saldi. "Si tratta di trasformare il patto di stabilità e crescita in un patto di crescita e stabilità", ha precisato.