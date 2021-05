20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - L'assemblea privata di Confindustria ha approvato all'unanimità il Bilancio 2020, che rileva un avanzo della gestione operativa e finanziaria di un milione di euro, in netto miglioramento rispetto a quanto previsto nel budget di periodo e al bilancio 2019. Come si legge in una nota dell'Associazione, "le azioni poste in essere hanno consentito una forte razionalizzazione dei principali costi gestionali dell'organizzazione rispetto al precedente esercizio: -5,5% della spesa per personale, -17,8% per consulenze, -7,5% per prestazioni di servizi, -4,4% per acquisti di beni, -2,9% per erogazioni a enti, -35,9% per oneri piano strategico".

Il patrimonio netto ha subito una variazione anche per effetto della valorizzazione della partecipazione nel Sole 24 Ore secondo il valore di Borsa al 31 dicembre 2020 per 8,3 milioni di euro e per l'adeguamento della partecipazione nella Confindustria Servizi secondo il metodo del patrimonio netto per 18,1 milioni di euro, a seguito della decisione della società di procedere a svalutazione del valore dell'immobile di viale dell'Astronomia, per tener conto dell'andamento del mercato immobiliare segnato in maniera rilevante dall'attuale situazione pandemica.

Con i 20 componenti generali eletti dall'assemblea dei delegati in rappresentanza di medie imprese, grandi imprese, multinazionali estere e imprese a rete con convenzione nazionale, è stata inoltre completata la composizione del Consiglio Generale di Confindustria per il mandato 2021-2023. Il Consiglio Generale sarà inoltre composto da 100 seggi assegnati alle associazioni territoriali e di categoria, 16 componenti in rappresentanza della Piccola industria, 6 componenti in rappresentanza del gruppo Giovani imprenditori e 7 seggi premiali assegnati alle associazioni che hanno effettuato processi di aggregazione. Del Consiglio Generale fanno parte i componenti del consiglio di presidenza, i past president dell'associazione e i componenti di diritto.