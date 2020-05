Confimi Industria, Paolo Agnelli su crisi piccole e medie imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo scorso 28 aprileha permesso alla Confederazione del manifatturiero italiano di fare il punto avanzando perplessità e proposte.Riprendendo i temi affrontati in quella circostanza, rispetto alla crisi economica che attanaglia in particolare le piccole e medie imprese,, imprenditore di terza generazione,, azienda (nata nel 1907) leader nel settore dell', nota anche per aver realizzato "pentole d'oro"."La liquidità serviva due mesi fa quando il Governo promesso una iniezione di 400 miliardi, operazione mai svolta prima d'ora, ma in effetti si è rivelato un bluff perché si trattava di garanzie. La differenza tra garanzie e soldi è evidente a tutti. Alla fine, hanno fatto l'errore di non valutare ciò che ha prodotto la situazione emergenziale.. In un evento del genere hanno utilizzato l'ordinaria amministrazione, che significa accettare tout-court le normative europee, per cui è vietato l'aiuto all'imprese che non siano più solide, non poter dare il 100% di garanzia ma solo il 90% inserendo le banche a giudizio dello stato di salute e informare sul merito di credito delle imprese.. E in Italia sappiamo che stanno chiudendo 93.000 aziende l'anno, per cui è chiaro che le aziende non stanno bene.. Le aziende hanno chiesto ma non hanno ottenuto. Al momento della riapertura di tutte le industrie manifatturiere italiane, solo il 60% lo hanno fatto. Ciò è dovuto alla mancanza immediata di danaro per comprare le materie prime e quant'altro per poter produrre"."Il problema risale a dieci anni fa. In questi anni hanno chiuso oltre 900.000 imprese.. In tutti i sensi. Le prime ad accusare il colpo sono state le aziende. Non avendo protetto il made in Italy e il mercato italiano,. Alle aziende italiane corre l'obbligo giustamente di depurare le acque e l'aria, trattare bene i dipendenti, garantire un welfare serio. Stiamo parlando di Paesi e mondi completamente diversi, che se accomunati nella globalizzazione fanno sì che l'Italia chiude e altre nazioni vanno avanti".. Questi dovranno usare con maggiore precisione le norme già in essere, che sono il distanziamento tra i clienti, l'uso delle mascherine e di sanificanti, il controllo della temperatura corporea prima di entrare; tutto quello che già facciamo nelle fabbriche.i. Questo è ciò che dovranno fare tutti, ma vedo che sono già abbastanza avanti. Abbiamo scoperto chedi quanto ci descrivono e ci reputiamo".