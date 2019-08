Confesercenti, un negozio su quattro chiuderà l'anno in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La crisi dei negozi non accenna a finire,. È quanto emerge da un, che sottolinea il peggioramento della situazione del commercio, in controtendenza con l'andamento medio degli altri settori.Solo. Una media decisamente inferiore a quella delle altre imprese e anche alla quota di commercianti che indica una chiusura d'anno negativa: sono il 24%, sei punti percentuali in più della media delle piccole imprese.A spaventare il commercio indipendente è in primo luogo il, segnalata da un'impresa su tre come principale fattore di preoccupazione: la frenata della spesa fa addirittura più paura del fisco, indicato 'soltanto' dal 28% delle imprese, accompagnata però da un 22% che teme l'arrivo degli aumenti IVA., chiamata in causa dal 6%, fattore ritenuto più rilevante dalla media delle piccole imprese."Il commercio di vicinato è ancora in uno stato di difficoltà, e scongiurare l'IVA non basta","I negozi sono le luci delle nostre città: non possiamo lasciare che si spengano. Lo ribadiremo anche oggi nell'incontro con il ministro Salvini:, creando le condizioni per una leale competizione con il canale Web."