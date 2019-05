© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leche, nel nostro Paese, è dovuta non solo al rallentamento generale del ciclo internazionale ma ad un "".È il commento disul dato del Pil italiano reso noto dalla Commissione Europea. Secondo l'associazione, le previsioni "smentiscono parzialmente il quadro programmatico adottato con il Def, soprattutto su crescita e debito" e anzi, stretta tra l'esigenza di rilanciare il sistema economico nel suo complesso e la sempre più".Se l'unica nota positiva arriva dai consumi, stimati al +0,6%, per l'associazione è dunque necessario non gravare sugli stessi, a partire dall'previsto dalle clausole di salvaguardia. Secondo le stime Cer per Confesercenti, queste provocherebbero nel, "una mannaia anche per il Pil, che aggraverebbe le già deboli condizioni di salute della nostra economia".Infine, seppur molto dipenda dalla situazione internazionale, per Confesercenti "molto è anche nelle nostre mani:che perdura tuttora, alimentato anche dai contrasti tra i partner di governo. Che, soprattutto in campo economico, non aiutano a innescare i meccanismi virtuosi tra famiglie ed imprese".