Confesercenti sollecita misure per investimenti e fisco

(Teleborsa) - ". Così Confesercenti, associazione che rappresenta 350 mila PMI nel commercio e nei servizi, commenta il deterioramento del sentiment di imprese e consumatori rilevato dall'Istat."Il quadro economico è percepito dalle famiglie come sempre meno favorevole e ciò scoraggia ulteriormente le decisioni di spesa", afferma l'associazione imprenditoriale, aggiungendo che "ilè che anche per tutto ilrimanendo molto distante dalle variazioni attese in tutti gli altri grandi Paesi europei"."Per le piccole superfici commerciali il 2018 ha segnato un passo indietro: nei primi 9 mesi abbiamo realizzato 900 milioni di vendite in meno rispetto allo stesso periodo del 2017", sottolinea, aggiungendo che "la spesa delle famiglie non si è mai ripresa veramente dagli anni della crisi e continua ad essere molto debole"."Sul giudizio delle imprese e delle famiglie, inevitabilmente, le, ma anche un", afferma la presidente di ConfesercentiDi qui la richiesta al Governo, che in queste ore sta trattando con Bruxelles la "limatura" del deficit della Manovra, dialleggerendo il fisco, per ridare finalmente fiato al potere d'acquisto delle famiglie e fiducia alle imprese.