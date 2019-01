Confesercenti, la Legge di Bilancio fa un passo avanti verso le imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo due anni di battaglie,ovvero l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali, una misura di 'pensionamento anticipato' per gli imprenditori del commercio ., la reintroduzione dell'indennizzo cessazione definitivo delle attività commerciali, stabilita dall'art. 1 comma 283 della Legge di Bilancio 2019.(62 anni per gli uomini, 57 per le donne) che al momento della cessazione dell'attività siano stati iscritti per almeno cinque anni alla Gestione Commercianti INPS.una forma di welfare autofinanziata dai commercianti per i lavoratori indipendenti del commercio: e' infatti destinata a tutti coloro che esercitano, in qualità di titolari o collaboratori, l'attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, ai gestori di bar e ristoranti e agli agenti e rappresentanti di commercio. Una 'quota 100' che non costa nulla allo Stato e che permetterà ai commercianti che hanno chiuso ad un passo dalla pensione di non rimanere 'esodati' dalla crisi" conclude l'associazione di categoria.