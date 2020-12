© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La ripartenza delle piccole e medie imprese è ilpiù efficace contro i danni prodotti dalalla nostra economia. Per raggiungere l'obiettivo, però, è necessario mettere in campo non solo risorse, ma anche strumenti innovativi che, a partire dalla leva fiscale, diano alle attività economiche una chance reale di ripresa".Cosìha annunciato i temi al dell'del prossimo, "il culmine dell'attività associativa della Confederazione delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi". Quest'anno si svolgerà per la prima volta in modalità esclusivamente indalle ore 14 alle ore 15. Prevista anche la presenza del presidente del Consiglio,L'evento sarà aperto dalla Relazione della Presidente nazionale di Confesercenti. "Oltre che per discutere le strategie da mettere a punto per la ripartenza delle imprese – conclude la nota – l'assemblea sarà anche l'occasione per presentare dati inediti sulla situazione dell'economia italiana, dai consumi al turismo, dal fisco al cashback".