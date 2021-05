21 Maggio 2021

(Teleborsa) - "Il Sostegni Bis contiene molti dei provvedimenti che avevamo chiesto per agevolare la normalizzazione ed il rilancio dell'economia, in particolare su credito e affitti. Perché si tramutino in un sostegno concreto, però, è fondamentale che le risorse arrivino velocemente alle imprese, non solo accelerando sui ristori ma sburocratizzando il più possibile l'accesso ai benefici fiscali e contributivi. È quanto afferma

presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise commentando l'approvazione del dl Sostegni Bis.

"Accorciare i tempi sarà fondamentale per dare forza alla ripartenza. Rimane infatti – prosegue De Luise – la preoccupazione per le imprese che sono costrette a rimanere ancora chiuse, dalle discoteche alle sale da gioco: il fondo messo a loro disposizione è esiguo, molte potrebbero non riaprire più. È necessario incrementarne la dotazione".