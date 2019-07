© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sui dnella propria nota mensile sull'andamento dell'economia italiana non sembra essere dei più confortanti. L'Associazione infatti "conferma lain un contesto economico complessivamente ancora fragile"."A fronte di une delsi rilevano iled unanei prossimi mesi - prosegue l'analisi dell'Associazione di categoria -. Non sembrerebbe, dunque, concludersi la fase di incertezza, che riguarda sia i consumatori che le imprese e che non si consolidino i segnali di ripresa".La nota di Confesercenti si conclude poi affermando che:"Archiviata la procedura di infrazione europea che ha tranquillizzato i mercati, confermando le apprezzabili premesse, in modo da poter dare indicazioni più certe agli operatori economici. L'impegno del Governo deve proseguire a favore della crescita economica e della stabilità finanziaria, allontanando definitivamente lo spettro dell'aumento dell'Iva e varando un piano di riduzione delle tasse che vada di pari passo con la diminuzione di sprechi ed inefficienze".