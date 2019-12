Confcooperative, per cenoni Natale e Capodanno si spenderanno 4,7 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per i(2,7 miliardi) e(2 miliardi), vale a dire 100 milioni in più dell'anno scorso e che rappresenta ilche sfioreranno i 36 miliardi pari arispetto allo scorso anno. È quanto emerge da un'indagine condotta dalNon è un caso che unasarà destinata alrispetto agli 8,8 dello scorso anno). In generale avremo una polarizzazione dei consumi tra l'Italia che può sostenere delle spese anche effimere e di lusso e chi deve fare i conti con le difficoltà quotidiane tra tasse e spese correnti.con gli italiani più portati ache per gli altri. Nel carrello degli italiani troveremo dunque:, ma aumenta anche il numero deglie che imbandiranno le tavole all'insegna dell'austerity. Mai come quest'anno i giorni dedicati alono stati l'occasione perdi Natale per parenti e amici,e conservare per se l'extra pocket disponibile.si pensa al risparmio, tra gli under 40 sarannocheoppure acquisteranno l'online per unrispetto alla spesa fatta nei giorni della vigilia.i, tra queste luci e ombre, esalteranno lecon 9 italiani su 10 che trascorreranno ilLesi confermano le immancabilicon oltredi tappi pronti a saltare da bottiglie di spumante e proseccorispetto allo scorso anno.di Natale è in pole position il Made in Italy.Brindisi dal calice amaro per. Resta fondamentale, per Confcooperative, individuare risorse e misure di contrasto alla povertà. Rei e Reddito di Cittadinanza, seppur con finalità diverse, non hanno ancora sciolto i problemi.