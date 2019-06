Confcommercio: urge chiarimento Agenzia Entrate su trasmissione telematica corrispettivi

(Teleborsa) - "Lunedì prossimo scatta l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi per centinaia di migliaia di imprese, molte delle quali stanno incontrando notevoli difficoltà sia nell'installazione dei nuovi registratori telematici sia nell'adeguare gli attuali misuratori fiscali. I commercianti non possono essere sanzionati a causa di oggettivi problemi del mercato nel soddisfare, nei tempi dovuti, tutte le richieste". Lo afferma Confcommercio in una nota, sollecitando un chiarimento urgente all'Agenzia delle Entrate.



"La soluzione a questi problemi doveva essere trovata attraverso una circolare interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate ma, ad oggi, dei dovuti chiarimenti non c'è traccia", aggiunge Confcommercio che chiede "pertanto, che l'Amministrazione finanziaria, anche attraverso un comunicato stampa, risolva e chiarisca quanto prima la questione". © RIPRODUZIONE RISERVATA