Confcommercio sui prezzi: rischio inflazione al 7% per il 2022

Giovedì 16 Giugno 2022, 14:45







(Teleborsa) - La revisione apportata al dato di maggio è del tutto marginale e non cambia la lettura dello scenario di riferimento. La detassazione di carburanti e bollette energetiche vale 1,3 punti percentuali assoluti, indicando un contributo rilevante delle politiche di sostegno, senza le quali l'inflazione armonizzata si collocherebbe sopra l'8,5%.



Almeno per tutta la prossima estate non si dovrebbero osservare significative discese del tasso d'inflazione tendenziale. Sono confermati, dunque, i rischi per un'inflazione al 7% circa per l'anno in corso. È il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat di oggi.