Confcommercio su dati Istat: incertezza e sfiducia frenano consumi

(Teleborsa) - Agire con determinazione ed urgenza per dissipare l'incertezza e riattivare consumi ed investimenti. E' questo l'appello dinel commentare i dati ISTAT su consumi e potere d'acquisto delle famiglie."Nel primo trimestre, la variazione della spesa reale delle famiglie si ferma a un, a fronte di un incremento del potere d'acquisto del reddito disponibile. Il rapporto tra la sfiducia prospettiva e i comportamenti di consumo non potrebbero essere testimoniati meglio". "Dissipare o ridurre l'incertezza – continua la nota di- resta un obiettivo primario delle politiche economiche"."Il livello di investimento delle famiglie resta al di sotto dei, ma è stata fatta una considerazione negativa mitigata dall'ulteriore sviluppo degli acquisti in valore e volume sul mercato residenziale. Dagli esiti sulla procedura d'infrazione – conclude la nota – fino ad arrivare alla criticità nella gestione del debito e della finanza pubblica, sono molti i campi in cui bisogna agire con determinazione ed urgenza".