Confcommercio, stabile il disagio sociale a settembre

(Teleborsa) - Nel mese di settembre. il Misery Index si è attestato a 17,4 punti, stabile rispetto ad agosto. Il dato - spiegano da Confcommercio - è la sintesi di un "peggioramento della disoccupazione e di un ridimensionamento della dinamica dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto".



Nella media del terzo trimestre l'indicatore si è attestato a 17,6, in calo di quattro decimi di punto rispetto al periodo aprile-giugno.



I dati si inseriscono in un "contesto congiunturale" in cui "i segnali di rallentamento dell'attività economica si sono fatti più evidenti", con "possibili riflessi negativi sull'occupazione" anche nei prossimi mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA