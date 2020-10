© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "L'ultimo decreto produrrà altri danni gravissimi alle imprese, danni insopportabili: parliamo di circaCosì il Presidente di Confcommercio, ha commentato le misure del nuovo DPCM varato dal Governo per contenere la pandemia da Covid-19 con la chiusura anticipata di alcune attività."E' necessario affrontare l'emergenza sanitaria, ma la risposta non può essere solo più chiusure perchè così si finisce per. Domani, come abbiamo chiesto, incontreremo il Presidente Conte. Gli chiederemo in primo luogo un impegno preciso, in tempi certi, per gli indennizzi alle imprese penalizzate dalle chiusure. E poi un piano generale più ampio per affrontare l'emergenza Covid e uscireIn una nota l'associazione parla di "nel quale questa seconda fase di lockdown parziali produrrà inevitabilmente ulteriori, gravissimi danni con il rischio di una caduta del PIL per l'anno in corso, la cessazione dell'attività di decine di migliaia di imprese e la"Dunque, per il nostro Paese, che registra già segnali di crescente tensione sociale, si confermaall'esercizio di tante attività - soprattutto nei settori della ristorazione, della cultura e dell'intrattenimento - che, peraltro, hanno gia' adottato tutti i necessari e concordati protocolli di sicurezza e in cui non sembrerebbero manifestarsi particolari criticità"."Quello che serve - incalza Confcommercio - è più programmazione e coordinamento ma soprattutto, occorre che i danni subiti dalle imprese siano ristorati adeguatamente e tempestivamente cona per le locazioni commerciali e gli affitti d'azienda, moratorie fiscali - a partire dall'esenzione IMU anche per la ristorazione - e creditizie, risorse per le garanzie finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, continuità degli ammortizzatori sociali insieme alla necessità della loro riforma e di una nuova stagione di