21 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - "Passi avanti con il decreto Sostegni bis anche se vanno rivisti alcuni parametri di accesso". È quanto afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando il decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri.

"Ma per superare la crisi – ha proseguito Sangalli – occorre accelerare con le riaperture di tutte le imprese, puntando con decisione sul green pass, che poi è la chiave per mettere in moto la nostra economia, partendo dalle attività legate al turismo e all"accoglienza".