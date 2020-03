Confcommercio, Sangalli: Massima responsabilità per salute pubblica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La farà chi chiuderà. La farà chi continuerà ad assicurare la distribuzione dei prodotti alimentari e dei beni di prima necessità". Queste le parole del Presidente di Confcommerciosulle nuove misure del Governo per contenere il Coronavirus. "Perché le donne e gli uomini che, ogni giorno, operano in ogni punto vendita - piccolo, medio o grande che sia - in ogni bar, in ogni ristorante sono anzitutto parte della' richiamata dal Presidente Conte. ConConalle istituzioni chiediamo questo: chie di riprendere quanto prima la propria attività", afferma in una nota.: per far fronte ai danni economici, per sostenere la liquidità delle imprese ed il reddito di chi lavora. Ma tutto ciò che sarà necessario andrà comunque fatto. Perché è