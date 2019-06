Confcommercio risponde a Confartigianato, no agli aumenti dell'Iva

(Teleborsa) - Alessandro Ambrosi è stato categorico: non ci saranno aumenti dell'Iva. Il vicepresidente di Confcommercio, dopo l'assemblea dell'associazione degli artigiani, ha risposto in maniera secca e piccata al numero uno di Confartigianato, Giorgio Merletti.



"Bisognerebbe – afferma Ambrosi – richiamare la giusta attenzione verso la centralità delle imprese come costruttrici di crescita e occupazione, ma senza rimodulazione delle aliquote Iva che colpirebbero le imprese, oltre alle famiglie e ai consumatori". © RIPRODUZIONE RISERVATA