Confcommercio: PIL e consumi in stagnazione a inizio anno

(Teleborsa) -in linea con gli andamenti dell'ultimo biennio. Dopo una chiusura delall'insegna della completa stagnazione (+0,1%), con sintomi di deterioramento del quadro congiunturale,in termini di Pil, sostanzialmente. E' il quadro tracciato da Confcommercio.AncheL'unico elemento positivo continua ad essere rappresentato dalla crescita delle persone, ma non delle ore lavorate, impiegate nel processo produttivo. Situazione che, con il perdurare della stagnazione, rende sempre più evidenti i problemi di produttività del sistema Italia. Il bimestre novembre-dicembre dovrebbe essersi chiuso con una dinamica dei- Il quadro congiunturale continua ad essere caratterizzato da unanella quale i principali indicatori evidenziano profili non univoci. Nel mese dii (-0,1% su base congiunturale e -0,6 su base annua).continuano a provenire dall'occupazione che nello stesso mese ha mostrato una crescita dellonel confronto annuo.LaLa crescita per il sentiment delle famiglie è stata del 2,0% congiunturale, mentre per le imprese si è rilevato un aumento dell'1,5%. Sumentre per le imprese si è registrato, dopo quasi un biennio, il ri