Confcommercio, migliora l'indice sul disagio sociale a marzo

(Teleborsa) -grazie ai. E' quanto indicato dalche si è attestato su un valore stimato di, inrispetto a febbraio.Il miglioramento dell'indicatore sul disagio sociale è stato determinato, come spiega la stesa Confederazione dei commercianti, in misura esclusiva dalla componente relativa alla disoccupazione, in considerazione della stabilità del tasso di variazione dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto.dell'anno l'indice ha inoltre registrato ildal secondo trimestre del, portandosi aSeppur positivi questi dati vanno analizzati con cautela in quanto il. La situazione si è così tradotta, negli ultimi mesi, in un andamento altalenante del mercato del lavoro.Nel dettaglio a marzo ilrispetto al mese precedente e di sette decimi nel confronto con lo stesso mese del 2018. Il dato risulta essere la sintesi di un aumento congiunturale degli occupati (60 mila) e di una diminuzione delle persone in cerca d'occupazione (-96 mila). Nel confronto con marzo 2018 si conferma la tendenza positiva, con una variazione di 114mila unità nel numero di persone occupate ed un calo di 208 mila disoccupati.Nello stesso mese ivalore analogo a quello registrato a febbraio.