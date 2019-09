Confcommercio lancia l'allarme: cresce il disagio sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mese in cui si era toccato il minimo dall'inizio del 2011.Al deterioramento dell'indicatore hanno contribuito sia la componente legata all'inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, sia il peggioramento registrato dalla disoccupazione.Il dato dell'ultimo mese si inserisce in un contesto di graduale rientro dell'indicatore, sceso nella media del secondo trimestre a 16,6. Ciò nonostante l'area del disagio sociale si mantiene ancora su valori molto distanti dai livelli pre-crisi, situazione che potrebbe aver contribuito a generare una scarsa percezione del miglioramento nelle famiglie. Vi è anche il rischio che il perdurare della stagnazione produttiva consolidi, nei prossimi mesi, il deterioramento nel mercato del lavoro registrato nell'ultimo mese, vanificando i già esigui progressi conseguiti negli ultimi anni. A luglio il tasso di disoccupazione estesa si è attestato al 12,6% (12,5%) a giugno, mentre i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati dello 0,7% su base annua, in ripresa rispetto allo 0,5% di giugno.