Confcommercio: in crescita settore turismo

(Teleborsa) - L'aumento del fatturato per il settore terziario, sebbene non rappresenti sviluppi rilevanti, "costituisce una delle poche evidenze positive del quadro congiunturale", confermando la vitalità del comparto nell'ambito dell'economia italiana, soprattutto per quanto riguarda le attività legate al turismo. Questa l'osservazione dell'Ufficio Studi di Confcommercio, in seguito alla pubblicazione, il 28 febbraio, dei dati ISTAT sul fatturato servizi.



All'interno del comparto dei servizi il settore turistico conferma il suo ruolo decisivo nel rilancio della produzione.