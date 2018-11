Allarme Confcommercio: impreditoria giovanile in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giovani italiani si riscoprono sempre meno imprenditori. Secondo un'indagine di Confcommercio negli ultimi 8 anni le imprese giovanili sono diminuite del 19%, in totale ne sono sparite 100mila. Si tratta di aziende per l'80% digitalizzate.Oggi sono oltre 560 mila le imprese giovanili, di cui circa 353 mila operano nel terziario. Di queste il 42% è attivo al Sud e la metà opera nel settore del commercio.Tra gli imprenditori under 40, il 37% di loro è scettico nei confronti della manovra dell'attuale governo. Mentre per il 53% i provvedimenti in campo sono inefficaci per contrastare la crisi. Il 70% chiede più flat tax ed è contrario al reddito di cittadinanza. Infine il 60% crede che tra cinque anni l'Italia sarà un paese più povero.Riduzione delle tasse, investimenti infrastrutturali e innovazione per le imprese sono tra le priorità che la maggior parte dei giovani imprenditori chiede al governo.