Confcommercio con Padiglione Italia per portare le PMI a Expo 2020 Dubai

(Teleborsa) - Ildi Sezione dell'Italia a-Imprese per l'Italia hanno sottoscritto unper favorire la partecipazione delleitaliane all'Esposizione Universale di Dubai 2020 in programma nella città emiratina dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.Il Protocollo, firmato dal Commissario italiano per Expoe dal Presidente di Confcommercio, ha l'obiettivo didel commercio, dei servizi, del turismo e della logistica che sperimentano e adottano innovazioni di prodotto e di processo relative ai temi della partecipazione italiana all'Esposizione Universale, compresa la diffusione e la promozione didedicati all'elaborazione di nuovi modelli imprenditoriali e alla creazione di nuove competenze.L'obiettivo, informa una nota, sarà perseguito attraverso lanelle città e nei territori, luoghi privilegiati della rappresentanza del sistema Confcommercio, e conper valorizzare le piccole e medie imprese italiane, nella loro integrazione con le nuove tecnologie e l'innovazione.