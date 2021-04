1 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Nonostante il blocco delle attività, causa pandemia, e la conseguente drastica riduzione della quantità di rifiuti prodotta, oltre 5 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2019, il costo totale della tassa rifiuti (Tari) raggiunge il livello record di 9,73 miliardi con un incremento dell'80% negli ultimi 10 anni. A scattare la fotografia Il Rapporto Rifiuti 2020 di Confcommercio realizzato attraverso lo studio dell'Osservatorio Tasse Locali, che parla di "un vero e proprio paradosso che penalizza ulteriormente le imprese del terziario, con costi ancora troppo alti e sproporzionati a fronte dei quali non corrisponde un'efficiente gestione dei servizi resi dagli enti locali".

Secondo Pierpaolo Masciocchi, responsabile Ambiente e Utilities di Confcommercio, "sarebbe necessaria una riscrittura complessiva della tassa, che deve essere direttamente commisurata alla quantità e alla qualità dei rifiuti prodotti. E non tenere in considerazione solo la superficie dell'attività in questione". Un altro aspetto che secondo Masciocchi rende la Tari una tassa troppo complicata è che "dipende troppo dai piani finanziari del Comune di riferimento: molto spesso le amministrazioni comunali sforano i propri budget e per rientra e applicano aumenti alle tariffe locali compresa quella dei rifiuti". Per quel che riguarda la parte variabile dei costi, Masciocchi precisa che c'è una legge (116/2020) che però deve essere recepita dai Comuni: se le aziende utilizzano gestori privati per lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero pagare solo quel servizio e quindi bisognerebbe detassare la quota corrispettiva della Tari". "Confcommercio – sottolinea ancora - auspica che su questi aspetti il Governo possa intraprendere un dialogo costruttivo con gli operatori e le associazioni imprenditoriali".

"Occorre – aggiunge - risolvere il problema della mancanza cronica di una dotazione impiantistica che fa lievitare i costi dei piani finanziari dei Comuni e, quindi, delle tariffe per le utenze. La carenza di impianti costringe infatti ad inviare una parte considerevole di rifiuti nelle discariche o ad esportarli all'estero per il trattamento e l'incenerimento".