Confcommercio, a febbraio peggiora l'indice del disagio sociale

(Teleborsa) - A febbraio ilha toccato quota 17,8 in aumento di sette decimi di punto rispetto a gennaio. Il- spiega l'Ufficio Studi - èsoprattutto dal ", oltre che in misura minore dal modesto deterioramento della componente legata alla".Prende così corpo, "il rischio che, ampliando l'area del disagio sociale, ancora ben più vasta rispetto ai minimi pre-crisi".Sempre a febbraio, il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 10,7%, in aumento di due decimi di punto rispetto al mese precedente e in diminuzione di un decimo nel confronto con lo stesso mese del 2018, mentre il tasso di disoccupazione estesa è salito al 13,2% contro il 13,1% del mese precedente e il 13,2 di febbraio 2018.Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati dell'1,5% su base annua, in deciso rialzo (sette decimi di punto) rispetto a quanto registrato a gennaio.