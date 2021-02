© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La crisi provocata dalla pandemia ha messo in ginocchio le imprese private di trasporto persone e contemporaneamente ha fatto emergere le storiche criticità del trasporto pubblico locale nell'offerta di servizi. Questa lezione deve innescare un cambio di rotta con la riorganizzazione del TPL all'insegna della collaborazione e della sinergia tra pubblico e privato per soddisfare in modo efficiente la domanda di mobilità dei cittadini". È quanto hanno chiesto i vertici diintervenuti oggi inConfartigianato Auto-Bus Operator, che rappresenta circa 2.500 imprese nei settori Ncc vetture e autobus turistici, sostiene larafforzando l'integrazione dei tradizionali servizi di linea con modalità di trasporto gestite dalle piccole imprese e concentrate su particolari categorie di utenti e tipologie di territori come, ad esempio il trasporto scolastico e i trasporti nelle aree a domanda debole, periferiche e disagiate. "I disservizi e le situazioni di assembramento sui mezzi di trasporto pubblici verificatesi in questi mesi – sottolinea l'associazione in una nota – avrebbero potuto essere evitate mettendo in campo un efficace. Vanno quindi introdotte misure che portino a una reale dismissione di servizi da parte degli enti locali e afavorendo le imprese private in condizioni di prossimità territoriale. Tutto questo all'interno di un nuovo modello di mobilità, gestito da una cabina di regia nazionale, che punti sull'intermodalità e sul basso impatto ambientale dei trasporti".Le, per Confartigianato Auto-Bus Operator, non sono state sufficienti a compensare l'impatto del blocco delle attività per le imprese di trasporto persone. L'associazione ha quindi sollecitatoche facciano riferimento alle perdite di fatturato nel periodo da marzo a dicembre 2020, ile delle