(Teleborsa) - Nessuna cessione in vista per Fininvest. La conferma arriva dal Presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri che ha smentito le indiscrezioni stampa secondo le quali il Presidente Marina Berlusconi starebbe spingendo il padre Silvio a vendere la controllata cui fanno capo le reti tv. Confalonieri è stato avvicinato al suo ingresso alla Scala dai cronisti, dove si tiene oggi l'assemblea annuale di Assolombarda.



E sul contenzioso in corso tra Mediaset e Vivendi per il mancato perfezionamento della cessione di Premium, Confalonieri spiega: "Siamo in Tribunale".



Intanto, a Piazza Affari, il titolo del Gruppo del Biscione lima lo 0,19%. © RIPRODUZIONE RISERVATA