Confagricoltura: una frana su quattro colpisce i terreni agricoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilche imperversa ormai da giorni sul nostro Paese continua a crearemettendo a nudo ladel territorio. Ildiha diffuso unsulda cui emerge che le, dopo strade e ferrovie, sono quelledallecausate dall'intensità delle precipitazioni:coinvolge proprio iIn tuttal'agricoltura paga un, con tantissime aziende devastate. "L', ma quella che sta avvenendo era una, ha commentato il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Per riparare inegli anni si spenderà sicuramente molto di più di quanto sarebbe costata la. La messa in sicurezza del territorio italiano"Serve - continua il Presidente di Confagricoltura - unache coinvolga Stato, Regioni, Province, Comuni, Protezione civile, enti di bonifica, Comunità montane, università, organizzazioni agricole, agronomi, geologi, che coordini interventi e risorse straordinarie. Si dia finalmente avvio aNoi siamo da sempre disponibili e attivi sui territori e possiamo fare la nostra parte. Iniziamo con gli, ma avviamo anche(arginature, pulizie di alvei, canali dalla vegetazione, gestione acquedotti, alberature e strade 'minori') che molto spesso nonPer effetto deidell'abbandono di molti campi coltivati e delladel suolo (urbanizzazione), gliconseguenti al dissesto idrogeologico del territorio (frane, alluvioni) tendono ad aggravarsi, in un contesto generale già precedentemente critico per l'insufficienza degli interventi di prevenzione. Lo scorso anno ledell'autunno hanno colpitocausando danni per circa